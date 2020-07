Non solo le misure ala Foce. Lugano pensa a sei nuovi accessi al lago

LUGANO – Il contingentamento della Foce, sei nuovi accessi al lago per sgravare lidi e foce. Si potrà accedere all’acqua da diversi punti del lungolago, tra il lido di Riva Caccia e il parchetto in via Riviera a Cassarate, anche se le misure dovranno avere l’ok del Cantone, come fa sapere il Comune luganese in una nota.

Ai sei accessi corrisponderanno altrettante piattaforme galleggianti che permetteranno una comoda seduta con affaccio sul lago da cui raggiungere l’acqua con una scaletta. Ci saranno dei getti di acqua, per ora provvisori, un test per un futuro dove potranno essere fissi.

Se il Cantone dirà sì, da inizio agosto la Città realizzerà i progetti. Ed anche una palestra all’aperto e una mini spiaggia come se si fosse al mare, dove ai tempi c’era il Mojito (dettaglio che ha già destato la curiosità di molti passanti).

Insomma, Lugano cerca di diversificare la sua estate.