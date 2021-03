Aveva 5 chili di eroina nascosti in auto, fermato alla dogana di Brogeda

CHIASSO - Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunicano che il 02.03.2021 è stato arrestato un 41enne cittadino macedone residente in Germania.

L'uomo si trovava alla guida di una vettura con targhe germaniche in entrata in Svizzera ed è stato fermato presso il valico doganale di Chiasso Brogeda dai collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire circa 5 chili di eroina divisi in 10 panetti occultati nell'auto.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella.