È stata una notte canicolare, e questo weekend si suderà ancora

BELLINZONA - Se questa mattina vi sentite soffocare dal caldo e lo soffrite in modo particolare, non temete: è normalissimo, abbiamo appena vissuto una notte canicolare.

Come indicano le cartine di MeteoSvizzera, le temperature massime registrate, in tutta la Svizzera, sono state molto alte, 36 gradi a Sion, 35 a Ginevra, 34 a Delemont, 33 a Stabio. La massa d’aria di origine subtropicale ha permesso una notte tropicale, soprattutto nelle zone collinari, mentre nelle regioni pianeggianti le temperature sono state lievemente sotto i 20 gradi.

Il tasso di umidità relativa ancora elevato combinato con le temperature ha dato origine ancora una volta una giornata canicolare in alcune località.

Ma perchè non vi è stata l'allerta? Le condizioni per un’allerta canicola non erano presenti in quanto per un’allerta di grado 3 devono esserci 3 giorni consecutivi con indice di calore superiore a 90. È mancato veramente poco perché non si dovesse emettere un’allerta di questo tipo.

Anche in montagna è stato molto caldo: l’isoterma di zero gradi oggi si trovava a 4700 metri.

Oggi viene previsto tempo "abbastanza soleggiato ma con nuvolosità in aumento, soprattutto lungo le Alpi, dove sarà possibile qualche rovescio o temporale, più probabile verso il Grigioni italiano e l'Engadina. Da metà pomeriggio graduale rasserenamento. A basse quote temperatura massima 30 gradi, in Alta Engadina 22. Possibili raffiche in prossimità dei temporali. Nelle valli superiori verso sera tendenza a vento da nord. In montagna vento moderato dal settore ovest. Isoterma di zero gradi a 4300 metri".

Domani invece "tempo solo in parte soleggiato, tra il Sottoceneri e l'Engadina nuvolosità più estesa e specialmente nel pomeriggio qualche rovescio o temporale probabile. A basse quote temperatura minima 19 gradi, massima 29, in Alta Engadina 18.In montagna vento ggio. Isoterma di zero gradi a 4000 metri".

Le temperature scenderanno poi in settimana di qualche grado.