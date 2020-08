Un'altra tragedia: canyonista cade in acqua durante un temporale e muore

Cronaca Scomparso ieri, un 62enne è stato trovato morto all'Alpe Cardada

L'uomo era uscito per un'escursione in bicicletta, da ieri notte era oggetto di ricerche. Oggi degli escursionisti hanno trovato il so corpo, per il cui recupero sono sul posto agenti della Polizia cantonale e soccorritori della Rega