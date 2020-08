Briatore, non riesci a fare a meno delle polemiche. Ha davvero il Covid, posta un selfie poi lo canclela

MILANO - Alla fine, Flavio Briatore ha davvero il Covid, ma non mente quando dice di essere stato ricoverato per altri motivi. A confermarlo è un comunicato dell'Ospedale San Raffaele di Milano.

"Si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 ed è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo", si legge. La patologia pare sia prostatite.

Nessun favoritismo e nessun trattamento particolare, insistono medico curante e direttore professioni sanitarie. "Al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati".

Polemiche finite? Macchè, non sarebbe da lui. Infatti ha postato un suo selfie dall'ospedale, poi rimosso, che ha fatto discutere. Ma con Briatore è questo è all'ordine del giorno.