TAVERNE - In relazione all'inchiesta aperta per fatti avvenuti in un asilo nido del Luganese (cfr. il comunicato del 05.09.2020), il Ministero pubblico conferma l'avvenuta scarcerazione delle due persone fermate il 2 settembre scorso, in quanto non vi erano più i presupposti giuridici per il mantenimento della detenzione preventiva.

L'inchiesta, coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti, in ogni caso prosegue. Non verranno rilasciate ulteriori informazioni.