Fiamme in un albergo locarnese, 150 ospiti evacuati

LOCARNO - La Polizia cantonale comunica che questa sera verso le 19.00 a Locarno in via Simone da Locarno, presso l'hotel Arcadia, è scoppiato un incendio. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire le fiamme si sono sviluppate in una camera al 5° piano nel bagno.

Al momento dello svilupparsi delle fiamme la camera era occupata da due clienti. I due ospiti sono riusciti ad abbandonarla prima che le fiamme lambissero un angolo del bagno ed il fumo si propagasse per l'intero piano. Nessuno è rimasto ferito, tuttavia l'albergo per permettere le operazioni di spegnimento è stato evacuato, l'evacuazione ha visto interessato circa 150 ospiti che a quel momento erano presenti nella struttura.

Sul posto per le operazioni di spegnimento i Pompieri di Locarno ed una pattuglia del Salva di Locarno con un veicolo comando. Hanno partecipato alle operazioni anche due pattuglie della Polizia della città di Locarno.