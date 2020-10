Evacuato il Liceo di Bellinzona: fiamme in un bagno

BELLINZONA – Il Liceo di Bellinzona è stato evacuato oggi, poco dopo le 13:15, a causa di un allarme incendio sviluppatosi in un bagno dello stabile. A prendere fuoco sarebbe, condizionale d'obbligo, stato un cestino a causa di una sigaretta non spenta, anche se le cause del rogo non sono ancora del tutto chiare.

Non ci sono stati feriti o intossicati all'interno del corpo docenti o tra gli studenti. Sul posto i pompieri di Bellinzona, che hanno completato da poco le operazioni di spegnimento consentendo agli allievi di poter rientrare in aula.