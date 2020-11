Una giornata per celebrare i volontari del mondo. La crisi legata al Covid è una grande sfida anche per questo settore!

BELLINZONA - Sabato 5 dicembre 2020 ricorre la Giornata internazionale dei volontari: un’occasione per valorizzare l’apporto che il volontariato dà alla collettività e soprattutto per ringraziare chi si impegna a favore degli altri nei più svariati ambiti: sociale, sportivo, culturale, ambientale. Col loro impegno i volontari rinforzano la cultura della solidarietà e della partecipazione, e contribuiscono a diffondere alcuni dei valori fondamentali come l’attenzione alla persona, la condivisione, l’impegno, il rispetto e il senso di responsabilità.

La Giornata internazionale dei volontari è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1985. Lo scopo di questa giornata è di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari e per promuovere in tutto il mondo l’importanza del loro contributo a livello locale e globale. L'attività di volontariato sostiene le iniziative di pace, gli aiuti umanitari e di assistenza medica, il monitoraggio dei diritti umani e il supporto di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La Giornata del 5 dicembre offre l’opportunità per promuovere tra la popolazione la consapevolezza del contributo che i volontari danno alla società, per celebrarne gli sforzi e per diffondere i valori del volontariato all’interno della comunità.

Alcune cifre incoraggianti, pubblicate dalla Società svizzera di utilità pubblica attraverso l’Osservatorio del volontariato in Svizzera, ci fanno capire ancora meglio quanto è vasta la popolazione di volontari nel nostro paese. L‘osservatorio del volontariato in Svizzera 2020 informa sullo stato attuale del volontariato. A giugno, ha presentato i dati più recenti, dai quali emerge che l’impegno della popolazione svizzera nel volontariato è importante: il 39% degli abitanti a partire dai 15 anni è attivo nel volontariato formale all‘interno di associazioni e organizzazioni, mentre il 46% è attivo nel volontariato informale, prestando servizi di

assistenza e cura al di fuori delle associazioni e delle organizzazioni, aiutando altre persone o collaborando ad eventi e progetti.

Le donazioni rappresentano un‘ulteriore forma di volontariato: il 71% fa abitualmente offerte in denaro, il 7% è donatore di sangue. Di grande rilevanza il ruolo delle associazioni: tre quarti della popolazione svizzera dai 15 anni in su sono membri di un‘associazione o di un‘organizzazione di utilità pubblica. Il 61% vi collabora attivamente. (Fonte: sgg-

ssup.ch/it/osservatorio-del-volontariato.html).

La crisi legata al Covid-19 rappresenta una grande sfida per il volontariato. Da un lato, le categorie a rischio hanno dovuto smettere di fare volontariato, fatto di grande rilevanza sia per il mondo del volontariato sia per gli anziani stessi, considerando che circa il 40% degli over 65 sono impegnati come volontari.

Dall’altra parte, la crisi pandemica ha fatto emergere molti esempi di aiuto volontario ed azioni di solidarietà, che hanno visto attivarsi molti giovani, per esempio: fare la spesa per le persone vulnerabili, portare a passeggio i loro animali da compagnia, telefonare alle persone sole in situazioni di fragilità, distribuzione di cibo alle persone bisognose, sostegno informatico per aiutare le persone a connettersi a varie piattaforme online.

Le Nazioni Unite per la Giornata internazionale dei volontari nel 2020 hanno scelto come tema “Together WE CAN through volunteering” (fonte UN Volunteering: https://www.unv.org/News/Launch-International-

Volunteer-Day-theme-2020 ) ricordando che l'mpegno di un miliardo di volontari è una base importante in un momento cruciale come quello attuale”.

Volontariato Ticino, che raggruppa le organizzazioni attive nella Svizzera italiana, si impegna per favorire il riconoscimento pubblico del volontariato e per far conoscere questa ricorrenza che prende sempre più importanza a livello mondiale. Tramite colloqui telefonici o su appuntamento presso la sede di Lugano, Volontariato Ticino è a disposizione delle persone desiderose di dare il proprio contributo per orientarle in base a interessi e disponibilità di tempo. Sul portale www.volontariato-ticino.ch si trovano informazioni e recapiti delle associazioni e annunci di ricerca volontari selezionabili in base a zona e tipo di attività, oltre a

numerose informazioni e attualità sul volontariato. A breve verrà inoltre aperto uno sportello virtuale per facilitare la possibilità di connettersi a distanza per porre domande ed essere orientati sulle diverse possibilità di impegnarsi. Per informazioni: tel. 091 970 20 11.