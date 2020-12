Il Casinò Admiral prolunga la collaborazione con la Civica Filarmonica di Mendrisio

MENDRISIO – Nonostante l’incertezza che vige in questo momento il Consiglio d’Amministrazione della Casinò Admiral SA, in rappresentanza del suo azionista unico, ha deciso di rinnovare l’accordo con la Civica Filarmonica di Mendrisio diretta dal maestro Carlo Balmelli e presieduta dall’Avv. Jelmini.

L’accordo, ora rinnovato, era nato nel 2005 e prevede la messa disposizione a titolo completamente gratuito dei locali necessari per le prove musicali della filarmonica tutta o dei singoli musicisti. La Civica Filarmonica per tramite del suo Presidente Giovanni Jelmini, apprezza e ringrazia per essere stata liberata dall’impegno finanziario per i locali di prova ormai da 15 anni. Il Presidente conferma che sono periodi inaspettatamente foschi anche per le imprese culturali e per i singoli operatori attivi in questo settore. Ricorda, che la cultura, nella nostra regione per la maggiore, ha un carattere amatoriale e senza un fattivo sostegno, associazioni come la Filarmonica, rischiano di scomparire.

La Casinò Admiral SA, dal canto suo, per voce del suo Presidente Avv. Michele Rossi è contenta di poter ulteriormente sostenere la Città e regione ospitante anche in ambito culturale. Questo gesto grazioso va ad aggiungersi ai contributi di pubblica utilità versati nel corso degli anni e ai contributi extra dell’ultimo anno contabile (solo per l’anno 2019 sono stati versati contributi per circa 2.7 milioni di franchi).