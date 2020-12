LUGANO - Sospiro di sollievo per la famiglia di Isaia Ferraro. Il 16enne era uscito dal domicilio del padre a Arbedo-Castione in mattinata, era stato visto a tarda sera nei pressi della "Pensilina Botta" a Lugano, poi di lui non c'erano più state notizie.

La Polizia aveva diramato un avviso di scomparsa, che oggi è stato revocato.

Il giovane, residente a Lugano, è stato ritrovato nel Luganese ed è in buone condizioni di salute.

Non verranno rilasciate ulteriori informazioni.