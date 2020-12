Il 2020 della Fontana Edizioni, "un anno terribilmente speciale. Ecco le proposte da non perdere"

PREGASSONA – “Un anno terribilmente speciale”. È con queste parole che si apre il catalogo 2020-2021 della Fontana Edizioni di Pregassona. “Anche per noi – spiega il proprietario Raoul Fontana – è praticamente cambiato tutto. Con il lockdown abbiamo imparato a lavorare da casa in regime di telelavoro. Durante il confinamento però…”.

Però…?

“Abbiamo scoperto limitazioni e vantaggi. Uno di questi riguarda proprio il tempo. Per la prima volta ci siamo accorti di avere del tempo per noi, per i nostri progetti. E la Fontana Edizioni lo ha utilizzato per crearci dei libri. Il periodo è stato fecondo. Proprio nei mesi più critici della pandemia sono nati dedicati al periodo che abbiamo vissuto…”.

Quali?

“Va citato senza dubbio ‘Lockdown’ di Gianluca Grossi, un’opera di grande successo che ha saputo cogliere lo spirito di situazioni umane, sociali, politiche e sanitarie che, per certi versi, l’autore ha paragonato a condizioni e momenti di guerra vera e propria. Da citare anche ‘Il mago corona’, un libro di Moreno Lombardi e Simona Meisser concepito per spiegare ai bambini che cosa è il Covid-19 grazie all’ausilio di disegni e testi semplici. C’è poi ‘I diari della quarantena’ di Luca Dattrino, ma anche tanti altri che meritano di essere letti”.

Quali sono i volumi di punta per l’anno 2020-2021?

“Senza dubbio i già citati ‘Lockdown’ e il Mago Corona. Ma direi anche ‘Mille100undici domande sulla Svizzera e sugli svizzeri’ di Maurizio Cattaneo. Si tratta di un libro che tutti gli svizzeri dovrebbero possedere perché risponde, in maniera anche divertente, a tanti quesiti e curiosità. Parallelamente a questo libro, la rivista che tutti i ticinesi dovrebbe possedere nelle proprie abitazioni è ‘Terra ticinese’, che mira a raccontare le peculiarità più significative del nostro Cantone. Ma ci sono moltissimi libri che andrebbero citati. Il nostro è un catalogo di qualità e che rappresenta una felice tradizione. Da oltre 20 anni proponiamo alla popolazione ticinese libri, manuali e volumi fortemente legati al territorio”.

Nel catalogo figurano anche tante proposte per i bambini…

“Assolutamente sì. Tante le novità anche in questo senso come ‘Hilo e Nina’, ‘I cuori della mamma’, ‘Il viaggio di Anna alla scoperta del Ticino’, ‘12 storie in rima’ e tanti altri tutti da scoprire”.

Quale la vostra sfida per il 2021?

“Quest’anno abbiamo raddoppiato le vendite dei libri. Ci siamo domandati il perché. E una delle risposte che ci siamo dati è la seguente: ‘il nostro catalogo, oltre a essere valido, è vario’. Dallo sport, alla storia passando per l’attualità, i romanzi e le storie per bambini. La scelta è vasta. Il nostro obiettivo è quindi quello di mantenere elevato il livello di qualità e varietà di proposte. Il desiderio è quello che le persone vanno in edicola o in libreria con il chiaro scopo di acquistare uno dei nostri libri”.