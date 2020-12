Un aiuto per chi è in quarantena: le volontarie dell'Associazione Mirage portano fuori i cani

BELLINZONA - Molte famiglie passeranno il Natale in quarantena, perchè un membro o più è positivo o è stato a contatto con qualcuno che purtroppo ha contratto il virus. Non poter uscire causa problemi anche per i propri amici a quattro zampe: chi li porta a fare due passi, a sgranchirsi le gambe?

E allora interviene l'Associazione Mirage, dedicata agli animali in difficoltà. "Nasce da qui la nostra idea di volontariato per la cura e il benessere dei cani che vivono in famiglie attualmente colpite dall’emergenza sanitaria a causa del coronavirus, che si trovano in situazione di quarantena e simili".

Ecco come funzionerà: "Le nostre volontarie del Luganese, Locarnese e Bellizonese si mettono a disposizione gratuitamente per portare fuori i cani (prevalentemente la sera e fuori dagli orari di ufficio) ovviamente rispettando pienamente tutte le norme Covid. Se qualcuno volesse usufruire di questo servizio o anche aderire a questa iniziativa anche da altri distretti e comuni non esiti a contattarci in privato o telefonicamente allo 076 463 1353 (ore serali)".