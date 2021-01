GORDOLA - Due automobilisti hanno catturato questa mattina a Gordola le immagini di un lupo che si aggirava nella campagna innevata. Probabilmente anche a causa del freddo e della neve, il predatore si è spinto fino in pianura in pieno giorno, a pochi passi da case e cascinali per cercare nutrimento. E c'è chi in modo provocatorio si chiede quando farà capolino in piazza Grande a Locarno. È anche probabile che si tratti dello stesso lupo avvistato nelle scorse settimane tra Gudo e Contone.