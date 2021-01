Urta il marciapiede e cade dalla motoleggera, un anziano è grave

COLDRERIO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 14 in territorio di Coldrerio, un 82enne cittadino germanico residente nella regione circolava alla guida di una motoleggera su Via Sant'Apollonia in direzione di Mendrisio.

In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'uomo ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro il marciapiede sul lato destro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, le Guardie di confine, nonché i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica l'82enne ha riportato serie ferite.