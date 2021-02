Cessato l'allarme, non c'è nessuna bomba. Un uomo aveva urlato di avere dell'esplosivo in auto

STABIO - Sospiro di sollievo a Gaggiolo, è rientrato l'allarme bomba che aveva fatto evacuare la zona attorno alla dogana in un raggio di 500 metri. Il tutto è partito da un uomo che ha urlato di avere una bomba in auto, ma in realtà non era vero.

Gli artificieri venuti da Milano hanno constato infatti che nella vettura dell'uomo, un 39enne di nazionalità italiana e residente a Malnate, non vi era esplosivo.

Come hanno raccontato gli addetti della Guardia di Finanza alla RSI, hanno fermato la macchina, con targhe italiane, mentre si dirigeva verso la Svizzera a tutta velocità, fra i due punti di frontiera, uno spazio di sua competenza.

L'uomo, arrabbiato, è sceso dall'auto e ha iniziato a urlare di avere una bomba. È stato fermato e sono scattate le verifiche, che hanno paralizzato il traffico della zona per più di tre ore. Fino al cessato allarme.