Davide Lacerenza, protagonista del festino alle Medie di Locarno, fermato in un hotel di Giubiasco

GIUBIASCO - L'influencer Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria a Milano e protagonista del festino illegale avvenuto la notte scorsa alla scuola media 1 di Locarno, è stato scovato dalla polizia, e fermato, oggi in un albergo di Giubiasco, alla Tureta. L'albergo nel cui ristorante ieri sera si sarebbe svolta la prima parte della festa che ha inguaiato un docente di italiano che ha avuto la pessima idea di continuare il festino all'interno dell'istituto in cui insegna. La notizia del fermo di Lacerenza, che dopo il festino è tornato in albergo, è stata anticipata poco fa da ticinonews.ch.