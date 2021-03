Festino illegale a Locarno, l'ira di Gobbi: "Sono inca****o come molti ticinesi"

LOCARNO – "Perdonate il gergo, ma come molti ticinesi sono inca****o". Così, ai microfoni di TeleTicino si è espresso il presidente del Governo ticinese Norman Gobbi sul festino illegale alle Medie di Locarno (vedi articoli suggeriti). "Questi – aggiunge – sono i sentimenti per l'abuso di un luogo sacro come la scuola. È inconcepibile infrangere le regole, di notte, in un momento difficile per tutti".

"Non è ammissibile – commenta Gobbi – che un docente ha permesso tutto questo. Il Consiglio di Stato richiede da sempre più controlli alle frontiere. E questi esempi negativi confermano la necessità di svolgere controlli alle frontiere. Qui, in Ticino, non si può fare quello che si vuole. È necessario intervenire subito per farlo capire. Chi non rispetta le regole deve essere sanzionato".