Ladro di biciclette. Fermato un 35enne ungherese

LUGANO - Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 16.03.2021 è stato arrestato un 35enne cittadino ungherese residente nel Luganese.

All'identificazione e al fermo dell'uomo si è giunti grazie all'attività d'indagine messa in atto dalla Polizia cantonale a seguito del furto di una bicicletta di alta gamma avvenuto recentemente nel Bellinzonese. I contestuali approfondimenti hanno quindi permesso di accertare il coinvolgimento del 35enne in diversi altri furti di velocipedi di valore commessi in tutto il Cantone.

Parallelamente è stato possibile recuperare cinque biciclette, oltre ad altra probabile refurtiva ancora al vaglio degli inquirenti.

L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico capo Arturo Garzoni.