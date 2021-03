Rogo in Via Nassa a Lugano: tre arresti per tentata truffa e incendio doloso

LUGANO - Tre arresti sono scattati ieri in relazione all’incendio scoppiato il 12 febbraio scorso nella boutique White, in via Nassa a Lugano. In carcere sono finiti tre italiani tra i 30 e i 50 anni che sono accusati di tentata truffa e incendio intenzionale. Gli inquirenti stanno però vagliando altre posizioni di persone che potrebbero essere coinvolte nel rogo doloso.

L’incendio ha interessato il piano interrato e il piano terra dell'edificio, il magazzino e il negozio. Quando sono arrivati i soccorsi, la vetrina era completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme, evitando che si propagassero ad altri locali.