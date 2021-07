Altro dramma nelle acque ticinesi: 50enne annega alla Foce

LUGANO – Seconda tragedia nel giro di poche ore in Ticino. Dopo l'annegamento di un 75enne al Lido di Gerra Gambarogno, anche alla Foce del Cassarate di Lugano vi è da segnalare un altro affogamento. Stando alle prime ricostruzioni, poco prima delle 18:30, un uomo di 50 anni si è tuffato nel fiume per aiutare un giovane in difficoltà. Ma da quelle acque non è più riemerso.

Immediati, ma purtroppo vani, i soccorsi della Polizia cantonale e della Società di Salvataggio che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Il corpo dell'uomo è stato localizzato e recuperato circa un'ora dopo la scomparsa. Stando alle prime informazioni, il giovane è stato tratto in salvo.