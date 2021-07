Bellinzona ha deciso: Piazza Governo diventerà un punto di incontro

BELLINZONA - Licenziato il messaggio per la realizzazione di una zona a 20 km/h in Piazza Governo coordinata con il progetto cantonale di riordino del piano viario del centro di Bellinzona

previsto nel Programma d’Agglomerato del Bellinzonese (PAB3). Il Municipio di Bellinzona ha licenziato il MM n. 510 per l’introduzione di una zona d’incontro in Piazza Governo

L’intervento nasce da uno studio per la realizzazione di misure di riordino e contenimento dei flussi di traffico con velocizzazione del trasporto pubblico, nonché messa in sicurezza e aumento dell’attrattiva del comparto, di prossima pubblicazione da parte del Cantone e, in quanto parte integrante del Programma d’agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB3), cofinanziato in misura del 40% anche dalla Confederazione.

La parte di progetto di competenza comunale, prevede l’introduzione di una zona d’incontro (20 km/h con precedenza pedonale) nel comparto di Piazza Governo e la pedonalizzazione di Piazza Teatro in modo da rendere più attrattivo e sicuro il comparto per esercizi pubblici e pedoni e riordinarne la viabilità con priorità del trasporto pubblico. Come da volontà del Consiglio

comunale, la misura prevede il mantenimento della possibilità di posteggio, riorganizzando gli stalli e mettendoli a norma rispetto alle attuali regole VSS, in particolare nella loro larghezza.

Il comparto potrà quindi ancora contare su 66 posteggi per automobili, del riordino anche di quelli sempre più utilizzati per motocicli e di posteggi dedicati per biciclette.

Il costo del progetto è di 680'000.- franchi al lordo dei sussidi federali che ammontano a circa 230'000.- franchi. I tempi di realizzazione, legati all’approvazione e crescita in giudicato del

messaggio municipale e della successiva pubblicazione in base alla Legge cantonale sulle strade (LStr), ma anche delle misure del PAB3 nel comparto urbano centrale del quartiere di Bellinzona oggetto di prossima pubblicazione da parte del Cantone, dovrebbero durare 2-3 mesi. L’inizio dei lavori potrebbe avvenire nella prima metà del 2022.