Salgono a 80 i morti in Germania, i dispersi sono diverse centinaia

GERMANIA - Una tragedia senza fine, un incubo in un è sprofondata la Germania. Le vittime delle alluvioni sono salite a 81 ma i dispersi sono diverse centinaia,1'300 solo nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler

La regione più colpita resta la Renania-Palatinato, con 50 decessi.

Molte persone sono state tratte in salvo in tutto il Paese (9 disabili hanno perso la vita perché non si è riusciti a portarli fuori abbastanza in fretta dall'edificio dove si trovavano), ma il sospetto è che tanti siano fuggiti dalle proprie case senza cellulare, senza potersi quindi mettere in contatto con le forze dell'ordine per chiedere aiuto.

Angela Merkel ha promesso che non si lascerà solo nessuno, con aiuti alla ricostruzione, anche se solo a posteriori si capiranno le reali dimensioni di questo terribile disastro.