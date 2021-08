“Oltre 17mila franchi per i ticinesi in difficoltà, nonostante la pandemia"

LUGANO – La Fondazione Giuliano Bignasca ha sostenuto nel 2020 diversi abitanti del nostro Cantone, in particolare difficoltà a causa della pandemia. Sono stati elargiti aiuti diretti e indiretti per un totale di CHF 8’086. Oltre a ciò vanno considerati i buoni spesa (social card) erogati per un totale di 91 unità e un valore complessivo di 9'100 CHF.

Purtroppo a causa delle note restrizioni, alcune attività normalmente svolte dalla Fondazione, costituita nel 2014, "non hanno potuto avere luogo: ai colloqui personali con gli utenti si sono dovute preferire consulenze da remoto. La Fondazione ha dovuto anche rinunciare agli eventi di beneficenza che rappresentavano un’importante fonte di entrata, da devolvere agli utenti. Per questi importanti risultati si ringraziano i nostri numerosi e generosi sostenitori, le autorità pubbliche che sostengono la nostra attività, i diversi operatori sociali con cui abbiamo un dialogo costruttivo e soprattutto i nostri generosi volontari", si legge in una nota.