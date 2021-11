La Fondazione Giuliano Bignasca ha elargito aiuti per oltre 206mila franchi in sette anni

LUGANO – La Fondazione Giuliano Bignasca si è chinata sul suo operato degli ultimi sette anni e con piacere può comunicare che i diversi progetti avviati nel corso degli anni hanno permesso il sostegno ai residenti ed ai ticinesi per un totale di 206’316.50 CHF. Nello specifico si tratta di circa 163’000 CHF di aiuto allo studio e pagamento di fatture scoperte diverse, quali affitto, cassa malati, telefono e assicurazione e di donazioni ad altri enti che perseguono scopi benefici.

Vi sono poi le social cards, le quali permettono di usufruire di un buono spesa del valore di 100 CHF, per un totale di circa 43’000 CHF elargiti.

Infine la Fondazione Giuliano Bignasca si è impegnata nel sostegno di giovani residenti nella ricerca di un lavoro e, più in generale, nel ricollocamento lavorativo. Nel corso degli anni, oltre agli incontri con gli utenti, è stato possibile anche organizzare un evento in memoria di Giuliano Bignasca, che ha permesso ulteriori donazioni di privati e, di conseguenza, le donazioni a enti e utenti.

Infine la Fondazione Giuliano Bignasca, oltre alle attività che già svolge, sta lavorando a ulteriori progetti, da implementare negli anni a venire, per sostenere ancora di più i residenti ed i ticinesi.

"Per questi importanti risultati si ringraziano i nostri numerosi e generosi sostenitori, le autorità pubbliche che sostengono la nostra attività, i diversi operatori sociali con cui abbiamo un dialogo costruttivo e soprattutto i nostri generosi volontari. Siamo profondamente riconoscenti per la fiducia riposta nella nostra Fondazione e per il sostegno ricevuto".

Per chi volesse dare il proprio contributo può farlo tramite: POSTFINANCE CH43 0900 0000 1507 5192 2