Frontale ad Ambrì: in cinque all'ospedale. Una 39enne in pericolo di morte

AMBRÌ – La Polizia cantonale comunica che ieri poco prima delle 20.30 ad Ambrì vi è stato un incidente della circolazione stradale. Una 39enne cittadina tunisina residente nella regione circolava alla guida di una vettura sulla strada cantonale in direzione sud. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha invaso la corsia di contromano, andando a collidere frontalmente contro un'auto che procedeva in senso inverso e alla cui guida vi era una 19enne cittadina olandese residente in Olanda e tre passeggeri.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti il Corpo Pompieri Alta Leventina per la messa in sicurezza di un veicolo elettrico, nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato tutte le persone coinvolte in ambulanza e in elicottero all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, la 39enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne e in pericolo la vita. Tutti gli occupanti della seconda vettura hanno riportato leggere ferite.