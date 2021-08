Funerali Borradori, obbligatorio il certificato Covid: la nota del Municipio

LUGANO – La Città di Lugano comunica che, in considerazione dell'importante partecipazione prevista martedì 17 agosto alle esequie del Sindaco Marco Borradori – dalle ore 10.00 allo Stadio di Cornaredo – per accedere all’arena sarà obbligatorio presentare il certificato COVID o il risultato negativo di un test effettuato nelle 48 ore precedenti la cerimonia.

Il Municipio di Lugano esprime profonda gratitudine per le innumerevoli testimonianze di affetto e cordoglio che i cittadini stanno tributando in questi giorni alla memoria del Sindaco Marco Borradori. Questa impressionante partecipazione popolare lascia presagire un’affluenza straordinariamente importante alle esequie, che si terranno martedì 17 agosto alle ore 10.00 allo Stadio di Cornaredo.

Il Municipio ha ritenuto pertanto, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei partecipanti alla cerimonia, di precisare come segue le norme di protezione COVID che verranno rigorosamente applicate:

∙ non sarà organizzato un corteo funebre prima della cerimonia. I cittadini sono pregati di prendere posto direttamente e tempestivamente nelle tribune dello Stadio, le cui porte saranno aperte fin dalle ore 8.00. Alle ore 10.00, il feretro verrà accompagnato all’entrata dello Stadio dalle Autorità espressamente convocate;

∙ l’accesso allo Stadio sarà possibile solo ai detentori di un certificato COVID (con QR Code in forma cartacea o scaricato sul cellulare) che attesti l’avvenuta doppia vaccinazione, la guarigione dal COVID al massimo nei sei mesi precedenti o un risultato negativo a un test rapido effettuato nelle 48 ore precedenti la cerimonia;

∙ i cittadini possono effettuare il test gratuitamente negli studi medici e nelle farmacie autorizzate. Inoltre, per facilitare la cittadinanza, il Municipio organizzerà – con l’aiuto dell’Ordine dei medici – alcune postazioni per effettuare i test rapidi in Piazza Rezzonico, lunedì 16 agosto dalle ore 8.00 alle 22.00, a margine della Camera ardente allestita nel patio di Palazzo Civico.

Il Municipio sottolinea l’importanza del rispetto generale delle misure di prevenzione e protezione per uno svolgimento ordinato e sicuro della cerimonia, in particolare: porto della mascherina raccomandato, rispetto delle distanze e frequente igienizzazione/disinfezione delle mani. Il Municipio ricorda infine che FLP SA (zone 100 e 110) e TPL SA (zone 100, 110, 113 e 121) assicurano la gratuità dei trasporti pubblici cittadini fino dalle prime ore del mattino fino alle ore 13.00, e del Park & Ride di TPL. Parcheggi gratuiti anche nel P&R Sud e allo sterrato della Gerra.