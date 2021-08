Un mezzo pesante prende fuoco, l'autista dà l'allarme

BELLINZONA - La Polizia cantonale comunica che ieri sera poco dopo le 22.30 a Sant'Antonino presso un posteggio di un centro commerciale è scoppiato un incendio.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, le fiamme si sono sprigionate da un veicolo pesante presente sul sedime che in breve tempo è stato interamente avvolto dal fuoco.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde Bellinzona nonché i pompieri di Bellinzona e i pompieri di Cadenazzo che hanno domato le fiamme.

Un 53enne autista tedesco residente in Germania che si trovava nell'abitacolo e ha lanciato l'allarme, ha riportato leggere ustioni a un braccio. Il veicolo è andato completamente distrutto.