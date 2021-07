Scontro tra un'auto e un furgone, un 89enne è grave

SANT'ANTONINO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 12:30 in territorio di Sant'Antonino vi è stato un incidente della circolazione stradale. Stando a una prima ricostruzione, un 28enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese circolava lungo Strada della Pobbia in direzione di Locarno. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nei pressi di un'intersezione, è andato a urtare contro un furgone proveniente da destra (da via Al Piano) e alla cui guida si trovava un 89enne cittadino svizzero della regione. A causa della collisione, quest'ultimo veicolo è andato a terminare la sua corsa all'interno di un campo.

Oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno estratto dalle lamiere l'89enne con l'ausilio di una pinza idraulica. Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e della Rega che dopo aver prestato le prime cure all'uomo hanno provveduto al suo trasporto in elicottero all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, ha riportato serie ferite. Illeso per contro il 28enne.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso.