Il 5 settembre torna LuganoPasSteggia. Ecco regole e dettagli dell'evento

LUGANO - Nel massimo rispetto delle norme sanitarie in vigore, si terrà domenica 5 settembre

l’ottava edizione di LuganoPasSteggia. Malgrado il difficile momento, ci si sta pian piano avviando verso il tutto esaurito. Si è deciso di limitare a 500 i partecipanti che potranno partire dal LAC in gruppi

scaglionati di 50 persone.

Saranno ancora coinvolti i comuni già presenti nell’edizione 2020 per permettere ai partecipanti di godere ancora e in piena sicurezza delle bellezze di Lugano e dei suoi dintorni. Lugano, Sorengo, Collina d’Oro e Paradiso saranno infatti attori in questa passeggiata enogastronomica completata con 8 tappe su un panoramico percorso di 11 chilometri.

Affermate associazioni locali animeranno con le loro specialità le diverse tappe: Pescatori Golfo di Lugano con pesciolini fritti, il Carnevale di Paradiso proporrà polenta e luganiga, i gris e pelat di Montagnola proporranno la loro mitica tartare. Ce ne saranno infatti per tutti i palati.

www.luganopassteggia.ch