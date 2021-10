LOCARNO – Traffico in tilt a Locarno. Un veicolo in avaria ha causato la chiusura in entrambe le direzioni della galleria Mappo Morettina nel tardo pomeriggio di oggi (nel frattempo già riaperta). Chilometri di coda anche verso il centro di Locarno, con gli automobilisti costretti all'unica soluzione possibile: la pazienza.

Al momento, né la Polizia Cantonale né il TCS hanno segnalato ulteriori problemi sul tratto di strada interessato.