Locarno, tamponamento in via Varenna: serie ferite per un postino

LOCARNO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 10.40 in via Varenna a Locarno vi è stato un incidente della circolazione stradale. Stando a una prima ricostruzione, un 58enne postino svizzero domiciliato nel Locarnese era fermo sulla strada con il suo scooter con rimorchio per effettuare la consegna della posta.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il postino è stato tamponato da una vettura. Dopodiché è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno nonché i soccorritori del SALVA che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 58enne ha riportato serie ferite.