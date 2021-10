Grande successo per la quinta edizione di “Uomo Unità di Misura” al Ristorante Montalbano di Stabio

STABIO – Riaffermando con entusiasmo il concetto di “Uomo Unità di Misura” tratto da un’opera del poeta e scrittore Angelo Maugeri, si è svolta lo scorso 13 ottobre, nella cornice del Ristorante Montalbano by Mirko Rainer di Stabio, la quinta edizione di questo appuntamento benefico nato nel 2016. Una serata di beneficenza in cui cuochi, sportivi, politici e imprenditori si sono uniti accettando la sfida proposta da Mirko Rainer, patron del Ristorante Montalbano di Stabio.

Professionisti e amici, tra i quali il Consigliere di Stato Norman Gobbi, il Campione mondiale di sci Giorgio Rocca, il Campione paraolimpico di ciclismo e responsabile di Physio TechLab Fabrizio Macchi, lo Chef Lorenzo Albrici del Ristorante Locanda Orico di Bellinzona, lo Chef Alessandro Manfré della Locanda Orelli di Bedretto e Andrea Bertarini Executive Chef del Ristorante Montalbano, hanno collaborato con entusiasmo - coadiuvati da Mirko Rainer e dal sindaco di Vico Morcote Giona Pifferi - alla realizzazione e al raggiungimento di un obiettivo comune, ovvero quello di raccogliere fondi da devolvere all’Associazione Autismo Svizzera italiana.

Un ricavato di ben CHF 18'450.- interamente devoluto a sostegno delle attività dell’Associazione e delle famiglie che si trovano ogni giorno a dover affrontare le difficoltà che questa malattia impone. “È proprio l’uomo con tutte le sue abilità e disabilità che viene posto al centro di tutte le nostre attività, perché è l’uomo l’unità di misura di tutte le cose”, ha affermato Mirko Rainer che insieme con la moglie Arianna da anni si impegna a dare seguito a questo progetto di beneficenza.

Gli specialissimi collaboratori della cucina del Montalbano hanno dato vita a un menu molto apprezzato dai circa cento partecipanti presenti in sala. In un’atmosfera allegramente conviviale, i commensali hanno goduto di specialità di altissima qualità, accompagnate da una selezione di vini generosamente messi a disposizione da vari viticoltori locali. “È stato grazie alla disponibilità di chi si è messo in gioco facendo del bene, al generoso supporto di sponsor locali (tra i quali, Sandro Vanini SA, i viticoltori Matteo Huber, Sacha Pelossi, la cantina Castello di Morcote e Vinattieri Ticino, Premium Wine Trading Sagl commercianti in vino, Naretto panetteria, Hugo Dubno AG, Rapelli SA e Bianchi AG) e, naturalmente, dei presenti alla serata, che si è potuta raccogliere la bella somma di CHF 18'450.- che sarà al più presto consegnata all’Associazione, ha

spiegato Mirko Rainer.