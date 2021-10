Ecco il 'Pan Americana', la nuova 'creatura' nata dall'asse Rainer-Cracco: "Prodotto senza precedenti"

STABIO – Lunedì 18 ottobre è stata presentata al Ristorante Montalbano by Mirko Rainer di Stabio la nuova ‘creatura gastronomica’ del noto Oste ticinese in collaborazione con lo Chef Carlo Cracco e il Pastry Chef Marco Pedron, a testimonianza di una partnership consolidata e longeva.

“1 chilo di...pura bontà”

Il Pan Americana è un dolce a lievitazione naturale ottenuto partendo da un lievito madre "importante" che vanta ben 65 anni di vita e che ci regala questo lievitato molto speciale. Al suo interno, infatti, troviamo l’aggiunta di uva sultanina di americana raccolta direttamente nei vigneti ticinesi. I semini contenuti al suo interno rendono il dolce unico nel suo genere per un chilo di...pura bontà.

“Un prodotto senza precedenti"

Non a caso, il Pastry Chef Marco Pedron ha parlato di un vero e proprio “prodotto senza precedenti”. A testimonianza dell'unicità del Pan Americana vi è la Super Limited Edition: solo 100 pezzi in vendita presso il Ristorante Montalbano.

“È stata – continua Pedron – una sfida affascinante e unica, quella che ci hanno dato Mirko e Arianna per dare valore all’uva americana. Si tratta di un prodotto di cui andiamo particolarmente fieri in virtù anche del grande lavoro di tecnica effettuato per far risaltare il sapore dell’uva”.

Nel contesto della presentazione hanno preso parola, ovviamente, anche Mirko Rainer e Carlo Cracco. “Sappiamo a cosa andiamo incontro qualitativamente parlando – esordisce Rainer –. L’asse Rainer-Cracco ha già dimostrato di saper funzionare con panettoni e colombe pasquali e siamo fiduciosi che anche il Pan Americana possa soddisfare i palati della nostra clientela grazie all’importante impronta ticinese”.

“È un prodotto esclusivo, curato nei minimi dettagli. L’idea del Pan Americana è partita già l’anno scorso e siamo molto felici di potervela presentare ufficialmente”, sono le parole di Cracco. In più al Ristorante Montalbano by Mirko Rainer si possono trovare anche speciali monoporzioni realizzate da Pedron e Cracco per chiudere in dolcezza i menu firmati Bertarini.

Per maggiori informazioni: info@ristorantemontalbano.ch