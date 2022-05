Nuovo importante riconoscimento per Mirko Rainer e il Montalbano di Stabio

STABIO – Importante riconoscimento per il patron del Ristorante Montalbano di Stabio Mirko Rainer e lo chef Andrea Bertarini. Nelle ultime ore, infatti, nel suggestivo ristorante di Stabio ha fatto visita il Brand manager della prestigiosa Maison Krug, produttrice del rinomato champagne.

La visita non è stata affatto casuale. A Mirko Rainer e il suo locale è stato infatti consegnato l’attestato di Krug Ambassade, un’attestazione che possono vantare in pochi al mondo.

“Non è un titolo facile da conquistare perché richiede comunque lavoro e un credo specifico, oltre ad aver per me un sapore particolare.”, commenta a Liberatv un raggiante Rainer. “Non nascondo il legame e la passione particolare per lo champagne. In futuro proporremo un menù degustazione abbinando il Krug. Il riconoscimento è qualcosa che ci rende molto orgogliosi e che condivido con tutto lo staff del Montalbano in quanto traguardo di gruppo”.