Aperitivo sul PSE

MELIDE - La campagna è cominciata. I comitati favorevoli e contrari al nuovo Polo sportivo degli eventi di Lugano, si sono presentati ufficialmente in vista della votazione del 28 novembre. Da un lato l’MPS, promotore del referendum, e un gruppo interpartitico che raggruppa personalità del PLR, del PS, dei Verdi e della società civile, dall’altra tutti gli altri. E domani scenderà in campo anche il Municipio di Lugano.



La votazione è attesissima e gli animi sono già roventi, anche fuori dai confini cittadini, vuoi perché si tratta del più grande progetto della Città di Lugano dai tempi del LAC, vuoi perché rappresenta il primo banco di prova per l’Esecutivo guidato dal neo sindaco Michele Foletti e dal neo vicesindaco Roberto Badaracco.



Un progetto che crea distinguo e divisioni all’interno della società e dei partiti luganesi, come poche altre volte si è visto in passato. Esempi lampanti ne sono il PLR e il PS: se i rappresentanti delle due forze politiche in Municipio e, in larghissima parte, in Consiglio Comunale hanno sostenuto il PSE, fuori dalle istituzioni diversi esponenti di spicco si sono schierati sul fronte del “no”. Tanto che i socialisti hanno deciso di concedere libertà di voto. Una situazione analoga si è registrata nella società dei commercianti, contraria al progetto, mentre il presidente Rupen Nacaroglu lo sostiene.



Diversi sono gli elementi del PSE a creare attrito tra le parti. I favorevoli difendono in toto il progetto, mentre i contrari lo giudicano come un “regalo” ad HRS, il partner privato che dovrebbe realizzare l’opera con la Città, e mirano alla sola edificazione dello stadio e del palazzetto sportivo. Il dibattito sul PSE s’intreccia anche con diverse problematiche ataviche da tempo protagoniste del dibattito politico luganese: il traffico, lo sfitto, lo spopolamento della Città, e in particolare del centro, il trasferimento dell’amministrazione comunale.

“Aperitivo PSE” è il titolo della puntata di Matrioska in onda questa sera a partire dalle 19.30 su TeleTicino. Ospiti di Marco Bazzi saranno il vicesindaco di Lugano Roberto Badaracco, l’esponente socialista Martino Rossi, l’ex presidente del Lugano Angelo Renzetti, la consigliera comunale di Più Donne Tamara Merlo, l’esponente dell’MPS Matteo Poretti e il consigliere comunale della Lega Andrea Sanvido.



Appuntamento per questa sera alle 19.30 su TeleTicino.