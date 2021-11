Un giorno storico per Migros. Prima apertura alla vendita di alcoolici

ZURIGO - Una nuova era per Migros, che forse apre agli alcolici. Oggi a Zurigo la maggioranza dei delegati della Federazione delle cooperative Migros (FCM) Migros ha detto sì, con 85 voti a 22, al cambio di statuto che permetterebbe di vendere bevande contenenti alcool.

Sinora sugli scaffali del grande magazzino si trovano solo bevande analcoliche.

Il voto di oggi non significa per forza rivoluzione, in quanto ora la palla passa agli amministrazioni e ai comitati delle dieci cooperative regionali. Essi dovranno discutere della questione e semmai approvarla con almeno due terzi dei voti favorevoli. E anche a quel punto non è detto che le nuove eventuali regole siano applicate in modo uniforme in tutta la Svizzera.

Ma sicuramente si tratta di un'apertura che entrerà nella storia.