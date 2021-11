Una bara davanti a Palazzo della giustizia: un centinaio di persone al funerale della giustizia

LUGANO - Come a un funerale vero, con tanto di bara e gente che la guardava mesta. Oggi è andato in scena il simbolico funerale della giustizia ticinese dopo il prospettato decreto d'abbandono per i fatti dell'ex Macello, promosso dal collettivo T'aspetto fuori (quello dei fischi a Valenzano Rossi il primo agosto).

Erano circa un centinaio le persone che si sono radunate in Piazza Riforma, per poi improvvisare un corteo (funebre) verso Palazzo della giustizia, dove il feretro è stato deposto.

Non ci sono stati disordini o problemi.