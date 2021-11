Delitto di via Valdani, nuovo atto d'accusa per Pasquale e Mirko Ignorato

CHIASSO - A più di cinque anni dal delitto di via Valdani si andrà in aula per la morte di Angelo Falconi.

Infatti ai danni di Pasquale Ignorato e del figlio Mirko è stato firmato un nuovo atto d'accusa.

I due dovranno rispondere dell'accusa di assassinio oltre che di irregolarità finanziarie.

Il processo si sarebbe dovuto svolgere a marzo ma l'incarto fu rispedito al Ministero Pubblico e i tempi si allungarono ancora.

Falconi fu trovato morto in un garage sotterraneo. Era il fiduciario che gestiva diversi immobili per cui c'erano state controversie con la famiglia Ignorato. I due scapparono in Italia e furono rintracciati qualche giorno dopo, poi iniziò l'iter di indagini e accuse.