La procuratrice Alfier chiede 19 anni per Pasquale Ignorato e 16 anni e 6 mesi per il figlio

CHIASSO - È in corso il processo per il delitto di via Valdani e la pp Alfier non ha dubbi: è stato assassinio e ha chiesto condanne a 19 anni di carcere per Pasquale Ignorato e di 16 anni e 6 mesi per il figlio Mirko.

Nel caso in cui la corte non riconoscesse il reato di assassino ma si optasse per l'omicidio intenzionale, la sua seconda richiesta è di 17 anni per Pasquale Ignorato e a 13 anni e 6 mesi per il figlio, mentre se per quest’ultimo venisse riconosciuta l’aggressione, la pena proposta è di 4 anni e 6 mesi. Ma lei è certa, è stato un assassinio ed anche premeditato, da entrambi.

Infatti secondi Alfier Pasquale Ignorato sapeva di voler eliminare Falconi, verso cui aveva un debito di 5mila franchi e che lo aveva sfrattato. Ha mandato il figlio a fare un sopralluogo il giorno prima all'autosilo dove è avvenuto il delitto (Mirko ha detto di essere stato lì in attesa di un amico).

La fuga dei due verso il Napoletano ha ostacolato le indagini, perché non si sono potute trovare tracce sui vestiti, per esempio. I magistrati ticinesi ai tempi chiesero ai colleghi italiani di svolgere delle indagini ma essi lo fecero solo con tre mesi di ritardo.