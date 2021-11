AIL non aumenta i prezzi: "Grazie al nostro approccio"

LUGANO - Nonostante condizioni di mercato particolarmente difficili, le AIL SA, grazie alla loro strategia di approvvigionamento strutturato, per il 2022 garantiscono ai propri clienti tariffe del gas stabili.

In buona parte della Svizzera e in gran parte dell’Europa, il 2022 porterà un’importante crescita dei prezzi del gas per i consumatori. In questo contesto, caratterizzato da incrementi, in alcuni casi, anche di oltre il 30%, le condizioni stabili che riusciamo a offrire alla nostra clientela sono assolutamente straordinarie.

Questo risultato è stato raggiunto grazie all’approccio che abbiamo adottato nell’acquisto del gas sui mercati internazionali sin dal 2013, improntato alla riduzione del rischio e alla continuità del prezzo per i nostri clienti.

Suddividiamo gli acquisti in diversi momenti e su più anni, cercando di cogliere le opportunità offerte da trend al ribasso dei prezzi, come successo, ad esempio, nei periodi di lockdown del 2020.