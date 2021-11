Mattinata di paura a Bissone, mentre accende il fuoco scoppia un incendio

BISSONE - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 7 è scoppiato un incendio in un appartamento di una palazzina in via San Nicolao a Bissone.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio durante l'accensione di un camino e in breve tempo le fiamme hanno intaccato parte dell'appartamento. A titolo precauzionale si è resa necessaria l'evacuazione temporanea di quattro inquilini dello stabile.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i pompieri di Melide e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

L'inquilina dell'appartamento interessato dal rogo ha riportato leggere ustioni al viso che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale.