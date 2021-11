LOCARNO – Una star internazionale sul palco del Palexpo Fevi di Locarno il prossimo 29 settembre. La cantante Anastacia, infatti, sbarcherà in Ticino per il suo tour europeo presentando il suo ultimo lavoro in studio: 'Evolution'.

Icona del pop mondiale, Anastacia ha venduto oltre 30 milioni di dischi.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10:00 di venerdì 26 Novembre su www.biglietteria.ch