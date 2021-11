Atteso un fatturato di circa 500 milioni in Svizzera nel Black Friday

BERNA – Il Black Friday potrebbe generare quest’anno un fatturato di circa 500 milioni di franchi in Svizzera nel settore non alimentare. Questa, almeno, la stima del presidente della federazione del commercio elvetico Handelsverband.swiss Patrick Kesskler.

In confronto al 2020 il giro d’affari della giornata dedicata ai super-sconti è atteso in lieve calo. Bisogna però considerare che un anno fa i ricavi avevano beneficiato dell'effetto di recupero delle vendite, slittate a causa delle restrizioni anti-covid. Nel 2020 sono stati effettuati pagamenti con carte bancarie pari a 528 milioni di franchi, a fronte di una media di 260 milioni in un 'normale' giorno. A termine di paragone, si è speso di più anche in confronto al 23 dicembre, quando il fatturato nazionale arrivò a 515 milioni.