Terrore sulla linea Milano-Varese: due ragazze violentate sul treno

VARESE – Cresce la paura sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Due 20enni sono state aggredite venerdì sera da una coppia di uomini, "probabilmente stranieri" stando al racconto delle due. Le ragazze – riferisce il Corriere della sera – hanno realizzato l'orrenda 'coincidenza' incontrandosi al pronto soccorso.

Tentata violenza sessuale in un caso, violenza sessuale consumata nell’altro. Una delle vittime è riuscita a fuggire, l'altra no. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Varese in collaborazione con la polizia ferroviaria.

Entrambi gli agguati sarebbero avvenuti nell'area della stazione di Vedano Olona. Al momento, non è chiaro se i due predatori abbiano agito seguendo uno schema predefinito. Pare certo, però, che le due aggressioni si siano verificate in due diversi momenti, ma non quanto tempo sia trascorso tra una e l'altra.

Non risultano furti materiali ai danni delle due donne, a testimonianza delle intenzioni dei violentatori.