Via col vento. Milano da paura: crolla il tetto della stazione

MILANO – Raffiche di vento fino a 90 chilometri orari su Milano e dintorni: un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale si è staccato a causa del forte vento. I tecnici stanno verificando l'entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza. Il vento ha sradicato anche le bandiere dell'Italia, della Lombardia e dell'Unione europea poste sopra l'ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato.

Intorno alle 11 erano circa un centinaio gli interventi gestiti dai Vigili del fuoco di Milano a causa del forte vento che da alcune ore sta interessando Milano e parte dell'hinterland.

A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco stanno evacuando un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto. Numerosissime le chiamate di soccorso ancora adesso alla sala operativa di via Messina che ha in coda altri settanta interventi da smaltire". Una coppia è finita in ospedale dopo essere stata travolta da un albero a Rho.

Il Comune di Milano ha raccomandato alla popolazione di evitare spostamenti non necessari ed evitare viali alberati”.