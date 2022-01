A Cimetta nei giorni scorsi temperature estive! Ma ora caleranno

BELLINZONA - La neve arriverà? Parrebbe, per ora, di no, e se si decidesse a imbiancare il Ticino, lo farebbe non in modo importante.

Abbiamo assistito a un inizio anno con temperature superiori alla media, per esempio a Cimetta si sono registrati 9,6°, una minima che si vede solo a giugno. E la massima ha toccato i 16,6°!

Ora è prevista però una discesa, col termometro che andrà sotto le medie stagionali. Un'alternanza che non stupisce i metereologi, i quali sono convinti che qualche spolverata potrà arrivare nella notte tra mercoledì e giovedì e magari anche venerdì ma certamente non ai livelli consueti di questo periodo.