LUGANO – I molinari tornano davanti all'ex Macello. Dopo la (ri)occupazione di settimana scorsa, un'assemblea pubblica è stata indetta davanti al Molino questa sera, lunedì 3 gennaio, alle ore 19:00. Lo si apprende dal sito del CSOA il Molino. "L'autogestione non si sgombera e non si ferma. Ci rivediamo in strada", è il messaggio lanciato.