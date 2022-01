Locarno, ancora botte da orbi in piazza Castello

di Marco Bazzi

LOCARNO – Nonostante le accresciute misure di sicurezza messe in atto dalla polizia comunale su richiesta del Municipio, la zona tra piazza Castello e la Rotonda di Locarno è stata nuovamente teatro di scazzottate notturne. L’episodio accaduto questa mattina verso l’una e mezza richiama alla mente il brutale pestaggio avvenuto il mese scorso, che ha portato in carcere due giovani. La rissa è scoppiata davanti al Bar Castello in seguito a un litigio iniziato all’interno del locale.

Dalle parole si è passati ai fatti e il pestaggio, stando a fonti confidenziali, ha coinvolto due fazioni di giovani. Pare che gli agenti di sicurezza del bar abbiano invitato i litiganti a risolvere la loro questione fuori dall’esercizio pubblico. Mentre fuori volavano botte da orbi, il gerente ha chiamato la polizia, che accorsa sul posto ha effettuato gli accertamenti e identificato gli autori. A quanto pare due ragazzi sarebbero stati fermati. Il bilancio è di ferite leggere, al volto, per due protagonisti della rissa.