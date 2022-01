Insegnava con laurea finta: nei guai una docente di Varese

VARESE – La guardia di finanza di Varese ha effettuato un sequestro preventivo di beni per 350mila euro nei confronti di una insegnante di scuola primaria della provincia di Varese che, per oltre 21 anni, ha esercitato abusivamente la professione, presentando un certificato di laurea falso da 110 e lode. La donna, in verità, non si è mai iscritta all'università. La somma confiscata si riferisce agli emolumenti pagati negli anni da enti pubblici, indennizzi Inps e TFR.

La falsa docente dovrà rispondere di truffa e uso di atto falso. In totale, sono stati sequestrati 160mila euro, 8 terreni, 2 box, 2 depositi, l'auto, la moto e l'appartamento.